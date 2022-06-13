Beşiktaş ve Galatasaray Keita Balde'nin peşinde

13 Haziran 2022 Pazartesi, 20:30

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin formasını giyen Keita Balde, kulübü ile olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından 30 Haziran'dan itibaren serbest oyuncu statüsü kazanacak.

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray, Keita Balde'yi istiyor. 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen Cagliari'nin küme düşmesi ile beraber özel bir opsiyonun devreye girmesiyle Keita Balde boşa çıkacak.

MONACO VE INTER'DE OYNADI

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Cagliari ile ligde 26 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı. Balde, kariyerinde daha önce Monaco ve Inter gibi takımlarda da forma giymişti.