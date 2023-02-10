Beşiktaş ve Galatasaray'dan 105 saat sonra enkazdan çıkarılan Yağız'a destek

Süper Lig ekipleri Beşiktaş ile Galatasaray, depremden 105 saat sonra Adıyaman'daki enkaz altından çıkarılan Yağız için destek mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:29
Beşiktaş ve Galatasaray'dan 105 saat sonra enkazdan çıkarılan Yağız'a destek
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Adıyaman'da depremden 105 saat sonra enkaz altından çıkarılan 4 yaşındaki Yağız umudun ismi oldu.

Arama-kurtarma ekipleri enkaz altından çıkardıkları Yağız'a, "En büyük Beşiktaş" diyerek moral verdi.

BEŞİKTAŞ YAĞIZ'A SESLENDİ

Siyah-beyazlı kulüp de Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenilen Yağız için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş Kulubü, yaptığı paylaşımda, "Yağız 105 saat sonra enkazdan çıkartıldı. En büyük sensin Yağız, sen çok güçlüsün, iyileşeceksin..." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN YAĞIZ'A DESTEK

Galatasaray Kulübü de enkaz altından kurtarılan Yağız'a kayıtsız kalmadı ve destek mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Varlığın dünyaya bedel Yağız! Nice şampiyonluklar, güneşli günler göreceksin…" ifadeleri kullanıldı.


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