Beşiktaş ve Galatasaray'ın Chiquinho ile ilgilendiği iddiası
Portekiz basını, Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın Giresunspor'da kiralık oynayan Chiquinho'yu transfer etmek istediğini iddia etti.
Bonservisi Portekiz ekibi Benfica'da olan ve geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Chiquinho ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, 26 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş ve Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN İLGİSİNİ ÇEKTİ
A Bola'da yer alan habere göre; Chiquinho, Türkiye'de Giresunspor performansıyla adından söz ettirdi. Haberde, futbolcunun kalitesinin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisini çektiği ifade edildi.
GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?
Giresunspor'da 6 aylığına kiralık oynayan futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında toplam 13 maçta 1149 dakika süre aldı ve 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
CHIQUINHO'NUN PİYASA DEĞERİ
Tam adı Francisco Leonel Lima Silva Machado olan Chiquinho, futbol kariyerinde Leixoes, Lokomotiv Zagreb, Coimbra, Moreirense, Benfica ve Braga'da görev yaptı. 2019 yılında 9 milyon Euro değer biçilen futbolcunun şu andaki piyasası 4.5 milyon Euro civarında. Futbolcu, 10 numara dışında sol kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.
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