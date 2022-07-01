Galatasaray'da 4 mevki için transfer planı

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:21

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılarda, Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ve Sportif AŞ transfer çalışmalarına hız verdi.

İspanyol Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da birçok farklı bölgeye oyuncu arayışları devam ediyor.

Galatasaray, transferde kaliteli, tecrübeli ve katkı verme olasılığı yüksek oyunculara yöneldi.

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle görüşmesinde orta saha için 6, 8 ve 10 numara, ayrıca santrfor ve kanat oyuncusu talebinde bulundu. Kulüp, ayrıca sağ bekte alternatif ve yerli futbolcu arayışlarını da sürdürüyor.



