Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Amir Hadziahmetovic transferinde sıcak gelişme

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:39

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 09:39

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Bosnalı futbolcu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Konyaspor'la bu transfer için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Bosnalı orta saha oyuncusu için 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro başarı bonusu ödeyecek. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu ile de 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.

Siyah-beyazlıların, Hadziahmetovic'i kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

Amir Hadziahmetovic



GALATASARAY DA İSTİYORDU

Galatasaray'ın Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'i para artı takas formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Bosna Hersekli orta sahayı kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.



