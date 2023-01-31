Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Amir Hadziahmetovic transferinde sıcak gelişme
Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Konyasporlu Amir Hadziahmetovic transferinde sıcak gelişmeler yaşandı. Bosnalı futbolcunun Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Bosnalı futbolcu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Konyaspor'la bu transfer için anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Bosnalı orta saha oyuncusu için 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro başarı bonusu ödeyecek. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu ile de 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.
Siyah-beyazlıların, Hadziahmetovic'i kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
Amir Hadziahmetovic
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Galatasaray'ın Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'i para artı takas formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Bosna Hersekli orta sahayı kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.
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