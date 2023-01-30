Trabzonspor'dan Bruno Peres açıklaması

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hatayspor karşılamasında sakatlanan Bruno Peres'in son durumunu paylaştı. Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda Brezilyalı futbolcunun omzunda bağ yaralanması tespit edildiği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:32
Trabzonspor'dan Bruno Peres açıklaması
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Bruno Peres'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin açıklamasında Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

Bruno Peres

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."


Bruno Peres trabzonspor sakatlık

İlgili Haberler

Hatayspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Atakaş Hatayspor 2-1 Trabzonspor

Hatayspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Atakaş Hatayspor 2-1 Trabzonspor
Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den transfer itirafı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den transfer itirafı

En Çok Okunan Haberler