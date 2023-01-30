Trabzonspor'dan Bruno Peres açıklaması

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:32

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:32

Trabzonspor, Bruno Peres'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin açıklamasında Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

Bruno Peres

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."