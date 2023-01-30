Trabzonspor'dan Bruno Peres açıklaması
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hatayspor karşılamasında sakatlanan Bruno Peres'in son durumunu paylaştı. Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda Brezilyalı futbolcunun omzunda bağ yaralanması tespit edildiği ifade edildi.
Trabzonspor, Bruno Peres'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.
Bordo-mavililerin açıklamasında Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.
Bruno Peres
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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