Beşiktaş Voleybol Takımı'nda 16 isim ile yollar ayrıldı!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:08

Güncelleme: 30.04.2025 - 17:08

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeniden yapılanma kapsamında başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Voleybol Şubemizdeki Yeniden Yapılanma Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Voleybol Şubemizde, önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirve yarışında yer almak için yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştır.

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Başantrenör Recep Vatansever ile sporcular; Alara Altundağ, Beliz Başkır, Bengisu Aygün, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Dilay Özdemir, Emily Maglio, Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Jovana Brakocevic, Merve Nezir, Merve Tanıl, Olivia Rozanski, Saliha Şahin ve Sude Gümüş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Başantrenör Vatansever ile sporcularımıza Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz."