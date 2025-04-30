Beşiktaş'tan dev proje! Resmen duyuruldu...

Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:01

Güncelleme: 30.04.2025 - 17:01

Beşiktaş Kulübü, mali yapısını güçlendirmek ve sportif başarıları destekleyecek yeni yatırımlara zemin hazırlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, bağlı ortaklık olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de gerçekleştirilen sermaye artırımının ardından, kulübün geleceği açısından kritik bir anlaşmaya daha imza attı.

PROTOKOL İMZALANDI

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15 bin 382 metrekarelik taşınmazı üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladı.

Geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle Beşiktaş'ın finansal yapısının daha da güçlenmesi hedefleniyor. Yönetim, bu anlaşmayı son yılların en önemli gelir getirici hamlelerinden biri olarak değerlendirirken, camiaya ve kamuoyuna hayırlı olması temennisinde bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan "Finansal Bağımsızlığa Kavuşmak İçin Tarihi Bir Adım Daha" başlıklı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla bağlı ortaklığımız Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, bu doğrultuda tarihi bir adım daha attı.

Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır.

Kulübümüzün son yıllarda imzalamış olduğu bu en önemli gelir getirici anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."