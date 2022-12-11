Beşiktaş - Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Belçika Ligi ekibi Westerlo ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık karşılaşması TSİ 19:00'da başlayacak.
Dünya Kupası arasında hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, buradaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçta bir başka Beçika temsilcisi Westerlo ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş'ın Westerlo ile oynayacağı hazırlık karşılaşması TSİ 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık mücadelesi S Sport 2 ile S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı hazırlık karşılaşmalarında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmiş, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.
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