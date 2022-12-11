Beşiktaş - Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Aralık 2022 Pazar, 10:23

Dünya Kupası arasında hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, buradaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçta bir başka Beçika temsilcisi Westerlo ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın Westerlo ile oynayacağı hazırlık karşılaşması TSİ 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık mücadelesi S Sport 2 ile S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı hazırlık karşılaşmalarında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmiş, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.