Beşiktaş'tan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması

10 Aralık 2022 Cumartesi, 16:18

Beşiktaş Kulübü, Charleroi ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Emrecan Uzunhan'ın burnunun kırıldığını, Rosier'in ise ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini açıkladı. Cenk Tosun'un ise çalışmalara başladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır. Futbol A Takımımızın Antalya’da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır."