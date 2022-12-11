Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Valerien Ismael'e tepki
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig'deki mevcut sezona dair görüşlerini aktardı. Tosun, Dünya Kupası sonrasındaki ilk üç maça dikkat çekerek, "Önümüzdeki 3 maçta 9 puan toplarsak, şampiyonluğun en büyük adayı biz oluruz" dedi.
Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, siyah-beyazlı takıma ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, “Önümüzdeki 3 maçta 9 puan toplarsak, şampiyonluğun en büyük adayı biz oluruz” dedi. Tosun, “Beşiktaş’a geri dönmeden evvel Türkiye’den teklif aldım ancak takım ismi veremem. Futbolu inşallah Beşiktaş’ta bırakmak isterim” ifadelerini kullandı.
"GÜNEŞ BABACANDIR’"
31 yaşındaki futbolcu, “Şenol Hoca’nın oyuncularla arası çok iyidir. Yedek kalan oyuncularla da iyi iletişim kurar. Zaten bu yüzden kenardan gelenler de çok katkı yapar. Hoca, bir oyuncuya inanıyorsa, üzerinde durur. Hocaya bir adım git, hoca sana 10 adım gelir. Ama hoca bir yere kadar gidiyor ve sonrasında pes ediyor. Hoca inanılmaz ve alçak gönüllü. Çok babacan bir adam” dedi.
VALERIEN ISMAEL'E TEPKİ
Tosun, “Valerien Ismael döneminde 1 dakika oyuna girerken üzüldüm. Beşiktaş forması üstündeyken, her dakika önemlidir. Ancak bir önceki maçta iyi oynadım. Sonrasında 1 dakika oynamayı kendime haksızlık gibi gördüm. Hocanın kararı, beni öfkelendirdi. Sonrasında hocayla konuştuk, hallettik” diye konuştu.
Öte yandan Beşiktaş’ın Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında yüzüne darbe alan Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edildi.
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