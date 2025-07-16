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Beşiktaş - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

16.07.2025 09:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında 16 Temmuz Çarşamba günü (bugün) Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - WOLFSBERGER MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - WOLFSBERGER MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

ABRAHAM VE ORKUN İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

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