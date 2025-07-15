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Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a geleceği tarih belli oldu!

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a geleceği tarih belli oldu!

15.07.2025 16:49:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a geleceği tarih belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu.

Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından bir transferi daha resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH AÇIKLANDI

Beşiktaş, Peters'ın çarşamba günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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