Geçen yıl transferde geç kalan, lige erken havlu atan Beşiktaş sezon sonu gelmeden heyecanını yitirerek taraftarını üzdü ve şampiyonluk yarışında dahi var olamadı. Öncesinde başlayan sürekli antrenör değişiminin etkileriyle gelen istikrar sorunu kulüp yönetimine de sıçradı. Sıkça başkan değişiklikleri ve yönetim içi tartışmalar gördük. Bu durum da takımı ve taraftarı olumsuz etkiledi. Beşiktaş geçmişinde kendi içinde kenetlenmesini bilen ve başarabilen bir kültürden gelmekte. Bu yüzden önceki sezonlarda yaşadığı düzensizlik sorununu bu sene yaşamaması için Ole Gunnar Solskjaer’in oyun anlayışına uygun futbolcular transfer edilmeli.

Beşiktaş bu doğrultuda yeni sezon öncesi rakiplerine göre hamlelere erken başlayarak taraftarlarına ve sporseverlere olumlu bir imaj verdi. Özellikle A Milli Takımımızın vazgeçilmez oyuncularından olan Orkun Kökçü’nün üst düzey performans gösterdiği dönemde Benfica’dan Beşiktaş’a gelmeye ikna edilmesi büyük başarıdır, asla küçümsenmemelidir. Abraham transferi ise Immobile gibi adı olan fakat beklentisi olmayan bir isimden sonra aranan golcü için doğru profildir. Osimhen ile Abraham tarzı isimlerin fiziksel yapıları ve oyun şekilleri ligimizde etkili olma konusunda oldukça avantajlıdır. Bu yüzden doğru transfer olmakla birlikte şahsi fikrim bir tane daha santrforun takıma katılmasını beklemekteyim.

Elbette bir veya birkaç oyuncuyla şampiyon olunmaz ama Orkun’un isteği, çalışkanlığı, duyduğu aidiyet takıma saha içinde ve dışında çok hava katar. Yönetim şampiyonluk hamleleri yapıyor, taraftarı da o atmosfere ısındırmak istiyor. Serdal Adalı ve yönetimi son yılların üzerine adeta sünger çekerek bu sezondan başlamak üzere ligde, Avrupa’da hem iddialı hem rekabetçi genç bir takım oluşturma yolunda ilk adımları atmıştır. Bunun devamının gelmesi ve doğru bir süreç yönetimiyle devam ettirilmesi olmazsa olmazdır. Siyah-Beyazlıların bir avantajı da Demir Ege, Kartal Kayra, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu gibi kendi yetiştirdiği çocuklara şans tanıması. “Yeni Beşiktaş” umut veriyor ama özellikle kanatlara ve stopere nokta atışı kaliteli isimler alınmalı. Beşiktaş’a sahadaki oyununu hızlandıracak, tek pasa yatkın futbolcular lazım.