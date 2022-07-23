Beşiktaş-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:55

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, İspanya kampındaki ilk maçında galibiyet hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Camilo Cano La Nucia'da oynanacak Beşiktaş-Wolverhampton hazırlık maçı TSİ 20:00'de başlayacak. Mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Beşiktaş, Avusturya kampında ilk olarak Alman ekibi Werder Bremen ile karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenmişti. Ardından Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki 3. ve son maçında Alman takımı Mainz'ı 1-0 yendi.

DAHA ÖNCE DE RAKİP OLDULAR

Wolverhampton ile Beşiktaş, daha önce iki kez karşılaştı. 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan iki maçı da İngiliz ekibi kazanan taraf olmuştu. İstanbul'daki karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin golüyle galip bitiren Wolverhampton, İngiltere'de ise Jota'nın (3) ve Dendoncker'in golleriyle 4-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN OYNAYACAĞI MAÇLAR

Wolves sonrasında Beşiktaş, 26 Temmuz Salı günü de Deportivo ile karşılaşacak. Estadio Camilo Cano La Nucia'daki maç saat 20:00'de başlayacak. Valerien Ismael ve öğrencileri hazırlık maçlarının finalini ise İstanbul'da 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Sampdoria karşılaşmasıyla yapacak.

İSPANYA KAMPINDA KİMLER YER ALIYOR?

Teknik direktör Valerien Ismael, İspanya kampının kadrosunu belirlemişti. Plzen maçı sonrası kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın yer almadığı listede bulunan isimler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Romain Saiss, Welinton Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun.