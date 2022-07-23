Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst: ‘Gol kralı olmak istiyorum’

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:49

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Hollandalı golcü kariyerine ve Beşiktaş’taki geleceğine dair konuştu.

Sezon öncesi hazırlık kampından bahseden Weghrost, "Her şey güzel gidiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz sezona iyi başlamak için, takım arkadaşlarımı tanıyorum. Hava sıcak biraz yüzden antrenmanlarımızı biraz geç yapıyoruz ama her şey güzel gidiyor” dedi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ SEVGİSİ İKAN ETTİ"

Weghorst transferine ilişkin konuşurken "Hızlı oldu aslında. Burnley'de küme düştükten sonra Beşiktaş bana ilgisini gösterdi. Türkiye ile hiç iletişimim olmamıştı ama Beşiktaş'ın teklifi ilgi çekici geldi. Hoca ve Ceyhun beyle konuştuktan sonra süreç adım adım ilerledi. Taraftarın inanılmaz etkisi oldu. Taraftar sosyal medyada ve evimde çiçek göndererek beni çok etkiledi. Ve Beşiktaş'a transferim gerçekleşti, kariyerim için önemli bir adım olacağını hissettim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının ilgisinden bahseden Hollandalı gölcü, "Milyonlarca mesaj aldım sosyal medyada. Bu inanılmaz bir histi. Beşiktaş'ı zaten biliyordum ve taraftarın sevgisiyle özel bir bağ olacağını hissettim. Türkiye'de özel bir şey olacağını hissettim benim için. Ben hayatımda, kariyerimde kendi hislerimi takip eden bir insanım. Beşiktaş'a gelme konusunda çok kişiyle görüşmedim. Taraftarın sevgisini gördükten sonra kararımı vermiştim. Gördüğüm sevgi beni buraya gelmeye ikna etti” diye konuştu.

"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERİ TOPLUYORUM"

Weghorst, Cezayirli takım arkadaşı Rachid Ghezzal’dan övgü dolu sözlerle bahsederken "Takımın hangi sistemi uygulayacağı en önemlisi. Biz şu an iki 9'lu sistemli oynuyoruz, ona çalışıyoruz. Bu sistem değişebilir ama biz hocanın verdiği sistemi çok iyi uygulamalıyız. Rachid ile çok iyi anlaştık, bunu da çok fazla dile getirmek istemiyorum baskı yaratmamak için ama şimdiden aramızda bir bağ var. Rachid Ghezzal ile oynamak beni heyecanlandırıyor” dedi.

Süper Lig’in ilk maçında yüzde yüz hazır olacağını dile getiren Weghorst, "Şu an tabii çok uzun tatil yapmadım. Milli takımdaydım, kısa bir tatil yaptım sonra. Takım arkadaşlarımla benzer fiziksel seviyedeyim. Adım adım ilerliyoruz, sezonun ilk maçında takım olarak hazır olacağız” diye konuştu.

Kendisi hakkındaki haberleri topladığı belirtilen Hollandalı gölcü "Evet doğru, koleksiyonum var. Takımdaki arkadaşlara sordum, benle ilgili çıkan haberleri bulabilirim diye. Amatörlükten bu yana benimle çıkan haberleri topluyorum, şu ana kadar 4 cilt olmuştur. Kariyerim bittiğinde baktığımda bana çok özel hissettireceğini düşünüyorum” dedi.

"TIMO WERNER'İN DURUMU İLGİNÇTİ"

Beşiktaş’taki hedeflerinden bahseden Weghorst, "Her şeyimi vereceğim. Savaşacağım, tutkulu oynayacağım. Şampiyonluk kazanmak istiyorum, tabii ki Türkiye Kupası da var. Çok gol atmak, gol kralı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu Timo Werner’in Vodafone Park'taki taraftarların tezahüratlarından rahatsız olarak oyundan çıkması hakkında görüşlerini bildiren Weghorst, "Biraz ilginç bir durumdu. Beşiktaş'ın ilk ilgisini duyunca, araştırma yaptım. Desibel rekorlarını gördüm. İlginç gelmişti. İnanılmaz bir taraftar var. Gelmemde etkili olduğunu söylemiştim. Çok benzersiz, özel bir duygu. Etkilendim” dedi.