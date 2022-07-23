Beşiktaş'ta transferleri Valerien Ismael belirleyecek
Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın teknik direktörü Valerien Ismael'in İspanya kampı sonrası vereceği rapor transferde belirleyici olacak. İddiaya göre, siyah-beyazlıların transfer planı netleşti.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gözler teknik direktör Valerian Ismael'in raporuna çevrildi. Fransız teknik direktör, İspanya kampı sonrasında görüşlerini yönetime bildirecek ve transferde son rötuşlar yapılacak.
BEŞİKTAŞ 2-3 TRANSFER DAHA YAPABİLİR
Milliyet’in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Valerien Ismael'in raporu sonrasında transfer çalışmalarına yön verecek. Beşiktaş yönetiminin, İspanya kampı sonrasında 2-3 transfer hamlesi daha yapmayı planladığı öğrenildi.
ISMAEL NE DEMİŞTİ?
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın teknik patronu, "Transferde aceleci davranmayacağız. Alternatifli bir kadro oluşturduk. İhtiyaca göre, bizi ikna eden transferler olursa gerçekleştirebiliriz" demişti.
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