Beşiktaş'a Emirhan Topçu transferinde engel
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın stoper transferi için listesinde olan Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ayrılığa henüz onay vermedi.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu transferi için girişimde bulunmuştu. Siyah-beyazlıların transferi resmiyete dökememe sebebi belli oldu.
BÜLENT KORKMAZ ONAY VERMEDİ
Milliyet’in haberine göre, Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Emirhan Topçu transferini bitirme noktasına gelen Beşiktaş'ın Bülent Korkmaz engeline takıldığı ortaya çıktı.
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Korkmaz'ın henüz Emirhan'ın ayrılığına onay vermediği ve bu yüzden transferin resmiyet kazanmadığı öğrenildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Emirhan Topçu geçen sezon Rizespor'da 13 maçta 931 dakika süre aldı ve skor üretemedi. 1.87 boyundaki defans oyuncusu daha önce Menemenspor ve NK Celik Zenica takımlarında da oynamıştı.
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