Beşiktaş yeni sezon hazırlık programını açıkladı!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları programını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, sezonu 28 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla açacak.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Futbol A Takımımız, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan siyah-beyazlılarımız, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.
Ekibimizin hazırlık maçları programı şöyle:
10 Temmuz Perşembe
20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba
19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe
19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)"