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Beşiktaş yeni sezon hazırlık programını açıkladı!

Beşiktaş yeni sezon hazırlık programını açıkladı!

10.06.2025 16:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş yeni sezon hazırlık programını açıkladı!

Yeni sezon hazırlık programını açıklayan Beşiktaş, 28 Haziran Cumartesi top başı yapacak. Siyah beyazlılar, program dahilinde 4 hazırlık maçı da yapacak.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları programını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, sezonu 28 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla açacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımız, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan siyah-beyazlılarımız, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.

Ekibimizin hazırlık maçları programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe

20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba

19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe

19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)"


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