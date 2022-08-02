Beşiktaş'ın Jovane Cabral ilgisi sürüyor
Sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Portekiz ekibi Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral transferinde sona yaklaştı.
Beşiktaş, teknik direktörü Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda ilgilendiği 24 yaşındaki Jovane Cabral ile sözleşme imzalama noktasına geldi.
BEŞİKTAŞ'A EVET DEDİ
Hürriyet'in haberine göre Yeşil Burun Adalı futbolcu Beşiktaş'a gelmek istiyor.
Portekiz basını 24 yaşındaki genç kanat oyuncusunun akıbetinin bu hafta netleşeceğini vurgularken "Türkler, Sporting'in talep ettiği 5 milyon Euro ödemeyi yapmıyor. Bu transfer yarı fiyatına bile tamamlanabilir" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak tamamlayan Cabral 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla ise 17 maçta 3 gollük bir skor katkısı oldu.
Video Haberler
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
- 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
- 'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- Şirket içeriden vurgun yedi
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu