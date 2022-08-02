Beşiktaş'ın Jovane Cabral ilgisi sürüyor

02 Ağustos 2022 Salı, 15:02

Beşiktaş, teknik direktörü Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda ilgilendiği 24 yaşındaki Jovane Cabral ile sözleşme imzalama noktasına geldi.

BEŞİKTAŞ'A EVET DEDİ

Hürriyet'in haberine göre Yeşil Burun Adalı futbolcu Beşiktaş'a gelmek istiyor.

Portekiz basını 24 yaşındaki genç kanat oyuncusunun akıbetinin bu hafta netleşeceğini vurgularken "Türkler, Sporting'in talep ettiği 5 milyon Euro ödemeyi yapmıyor. Bu transfer yarı fiyatına bile tamamlanabilir" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak tamamlayan Cabral 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla ise 17 maçta 3 gollük bir skor katkısı oldu.