Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş Ayos, VakıfBank forması giyen İdil Naz Başcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:08
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
Abone Ol google-news

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İdil Naz Başcan, Beşiktaş Ayos'a kiralandı.

BEŞİKTAŞ KİRALADI

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki smaçörün kiralık olarak Beşiktaş Ayos'ta forma giyeceği belirtildi.

Sezon başında kadroya katılan İdil Naz Başcan'a teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.


İdil Naz Başcan haberleri Beşiktaş Ayos haberleri beşiktaş haberleri vakıfbank haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Vincent Aboubakar ile Salih Uçan'ın durumu belli oldu!

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Vincent Aboubakar ile Salih Uçan'ın durumu belli oldu!
Beşiktaş Jamaal Lascelles'den vazgeçti!

Beşiktaş Jamaal Lascelles'den vazgeçti!
Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan transfer mesajı: 'Bitirmeye yakın olduğumuz isimler var'

Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan transfer mesajı: 'Bitirmeye yakın olduğumuz isimler var'

En Çok Okunan Haberler