Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş Ayos, VakıfBank forması giyen İdil Naz Başcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İdil Naz Başcan, Beşiktaş Ayos'a kiralandı.
BEŞİKTAŞ KİRALADI
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki smaçörün kiralık olarak Beşiktaş Ayos'ta forma giyeceği belirtildi.
Sezon başında kadroya katılan İdil Naz Başcan'a teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.
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