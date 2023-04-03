Beşiktaş yenilgisi sonrası Fazıl Say'dan Ali Koç'a tepki: Hemen bavulunu topla git
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'a Twitter üzerinden seslendi. Say, "Bu akşam 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın, hemen topla bavulunu git" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. 10 kişi kalan Beşiktaş maçı 4-2 kazandı.
Bu mağlubiyet sonrasında Fenerbahçe taraftarları yönetimi ve başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Fenerbahçeli taraftarlar bir süre tribünleri terk etmeyerek Ali Koç ve yönetime sert protestolarda bulundu.
FAZIL SAY YENİLGİ SONRASI KÜPLERE BİNDİ
Sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için istifa çağrılarda bulunurken bu isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say oldu.
Fenerbahçeli oluşu ile bilinen Say derbi mağlubiyeti sonrası Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.
Say şu ifadeleri kullandı:
"Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! Fenerbahçe'den git. Hemen!!! Bu akşam 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın! Hiçbir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen"
Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! @Fenerbahce den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiç birşey yapamadın! Hiç bir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen— Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 2, 2023
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