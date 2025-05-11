Beşiktaş yıldızları ile güldü: Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor

Yayınlanma: 11.05.2025 - 18:09

Güncelleme: 11.05.2025 - 21:03

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.

Beşiktaş'ın ilk golünü 29. dakikada Rafa Silva kaydetti. Siyah-beyazlılarda 44. dakikada ise Milot Rashica, farkı 2'ye çıkarttı.

Adana Demirspor'da Arda Okan Kurtulan ise 45+8. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken ev sahibi ekipte Ciro Immobile, 62. dakikada attığı golle yeniden farkı 2'ye yükseltti.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Dakikalar 83'ü gösterirken Beşiktaş'ta Joao Mario, takımının 4'üncü golünü kaydetti.

Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı ve siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 58 puana ulaştı ve Samsunspor'u geçerek 3. sıraya yerleşti.

Ligde küme düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Akdeniz ekibi, ligde üst üste 8, toplam ise 27. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise Hatayspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

83' Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Gedson topu sol kanatta bulunan Joao Mario'ya bıraktı. Joao Mario, Rafa Silva'ya bıraktı ardından Rafa tekrardan Mario'ya geri verdi. Sol çaprazdan vuruşunu yapan Joao Mario topu ağlarla buluşturdu.

83' GOL | Joao Mario, farkı üçe çıkartan golü kaydetti.

82' Beşiktaş hücumunda Mustafa ceza yayının önünde Rafa Silva'ya bıraktı. Rafa Silva topa ayak dışı vurdu top kaleci Deniz'in üstüne geldi.

81' Adana Demirspor'da Yusuf Barasi yerine Aksel oyuna dahil oldu.

73' Adana Demirspor'da Aymbetov yerine Furkan oyuna dahil oldu.

73' Beşiktaş'ta Rashica ile Immobile oyundan çıkarken Arroyo ve Joao Mario dahil oldu.

62' Beşiktaş hücumunda Rashica'nın sağ kanattan yaptığı orta ön direkte savunmadan arka direğe doğru sekti, topu takip eden Immobile arka direkte topu ağlara gönderdi.

62' GOL | Ciro Immobile, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

59' Adana Demirspor hücumunda Maestro ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin topu kornere çeldi.

57' Adana Demirspor'da Alioui yerine Fougeu oyuna dahil oldu.

57' Beşiktaş hücumunda Hadziahmetovic sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Deniz topu çıkarmayı başardı.

55' SARI KART | Adana Demirspor'da Aymbetov orta alanda Paulista'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

53' SARI KART | Adana Demirspor'da Tayfun itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

52' Beşiktaş hücumunda Svensson'un savunma arkasına kaldırdığı topla ceza alanı çaprazında buluşan Immobile vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

51' Beşiktaş hücumunda Rashica'nın ceza sahası çizgisi sol çaprazından sağ ayağıyla yaptığı gelişine vuruşu kaleci Deniz soluna uzanarak çıkarttı.

48' Beşiktaş'ın sol kanattan Rashica ile kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayının gerisinden Rafa Silva vurdu. Yerden giden top savunmanın müdahalesi ile diğerin yanından dışarı çıktı.

46' Adana Demirspor'da Burhan Ersoy yerini Ozan'a bıraktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Adana Demirspor hücumunda Alioui ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa ceza sahası içi sağ çaprazdan Arda Okan kafayla vurdu ve top ağlarla buluştu.

45' GOL | Arda Okan, farkı bire indiren golü kaydetti.

45' SARI KART | Adana Demirspor'da Yusuf Barasi sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 8 dakika ilave edildi.

44' Beşiktaş hücumunda Mustafa ceza sahası sağ çaprazından içeriye yerden çevirdi, arka direkte Rashica topu sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla ağlarla buluşturdu.

44' GOL | Rashica, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

37' Beşiktaş'ın hücumunda sağ kanattan içeri sokulan Mustafa'nın içeriye yerden çevirdiği topa savunmada Tayfun ters bir dokunuş yaptı. Kaleye yönelen topu kaleci Deniz çıkarmayı başardı.

34' Beşiktaş'ın hücumunda Rashica sağ kanat son çizgiden arka direğe kestiği topu kaleci Deniz elinden kaçırdı. Mustafa'nın kontrol etmek istediği top savunmanın müdahalesiyle Immobile'nin önünde kaldı. Immobile'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda top çizgi önündeki savunmadan sekip kornere çıktı.

29' Immobile'nin sol kanattan savunma hatasıyla getirdiği topta ortaya çevirdi, ceza sahasında boş kalan Rafa Silva sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.

29' GOL | Rafa Silva, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

26' SARI KART | Beşiktaş'ta Emrecan Terzi hızlı hücuma çıkmak isteyen Yusuf Barasi'yi formasından çekmesi sonucu sarı kart gördü.

25' SARI KART | Beşiktaş'ta Rafa Silva hakeme itirazı sebebiyle sarı kart gördü.

21' Beşiktaş'ta Paulista Aimbetov ile yaşadığı hava topu mücadelesinde sakatlandı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

20' Beşiktaş'ta Uduokhai oyundan çıkarken Emrecan dahil oldu.

19' Adana Demirspor'da sakatlanan Ali Yavuz'un yerine Aimbetov oyuna dahil oldu.

18' Beşiktaş'ta Uduokhai'de kendini iyi hissetmediğini belirtti. Bir zorunlu değişiklik daha yapılacak.

17' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uduokhai ve Ali Yavuz hava topu mücadelesinde çarpıştı. Ali Yavuz sakatlandı oyundan çıkacak.

12' Mustafa Hekimoğlu sol kanattan içeriye doğru topu sürerek geldi ardından sol çapraz dar açıdan yakın köşeye vuruşunu yaptı, kaleci Deniz topu kornere çeldi.

11' Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

6' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Amir sağ ayağıyla dokundu ancak top yan ağlarda kaldı.

4' Beşiktaş atağında Masuaku sol kanattan ortayı açtı, Rafa Silva önce kafayla ön direkte vuruşunu yaptı ancak kaleci Deniz topu çelmeyi başardı. Seken top yeniden Rafa Silva'nın önüne düştü, Rafa sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, Deniz gelen topu çıkarmayı başardı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.