Serdal Adalı duyurdu... Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaklaşıyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Jackson Muleka'nın transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

Serdal Adalı duyurdu... Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaklaşıyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:48

Beşiktaş'ta sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, genel kurul öncesinde yeni yönetim kurulunun tanıtımı için düzenlendiği basın toplantısında takımdan kiralık olarak ayrılan Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunun Rio Ave tarafından kullanılacağını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan kiralık olarak giden bir diğer isim Jackson Muleka da bonservisiyle ayrılabilir. 

Serdal Adalı A Spor'da katıldığı yayında Muleka için, "Hali hazırda yabancı futbolcu sayımız var 16,17 Muleka'yla birlikte. Tahmin ediyorum Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar. Başarılı bir devre geçirdi orada" açıklamasında bulundu.

Bu sezon Jackson Muleka 27 maçta Al-Kholood forması giyerken 6 gol ve 4 asist kaydetti. 

Adalı yeni sezona ilişkin, "Ben bu camiaya yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Ama camiam da bilsin, yapılabilecek olanın en iyisini yapacağımızdan kuşkusu olmasın. Hocanın ihtiyaç duyduğu şeyler belli. O bölgelerle ilgili alternatiflerimiz belli" değerlendirmesinde bulundu.

Transfer planlamasıyla ilgili Adalı ayrıca, "Ayakları yere basan, ileride Beşiktaş'ın başına bela olmayacak transferleri yapacağız. Hoca hangi bölgeye ihtiyaç duyuyorsa en iyi alternatifleri kullanacağız" dedi.


Etiketler: #serdal adalı #jackson muleka #beşiktaş

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