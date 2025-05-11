Rafa Silva'dan Beşiktaş kararı!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, kendisi hakkında gelecek yaz gelmesi muhtemel transfer teklifleri için şimdiden kararını verdi.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva, gösterdiği başarılı performansla siyah beyazlı taraftarların sevgilisi haline geldi.
Etkili oyununu istatistiklerine de yansıta Rafa, bu sezon çıktığı 45 maçta takımına 16 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.
Zaman zaman hakkında transfer iddiaları da çıkan Portekizli yıldızın geleceği hakkında kararını verdiği ileri sürüldü.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Rafa Silva, Beşiktaş'ta olmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan son derece memnun ve yazın gelecek tekliflere şimdiden kapısını kapattı.
31 yaşındaki futbolcu Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini performansını artırarak tamamlamak istiyor.
Etiketler: #rafa silva #beşiktaş #teklif
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