Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı geçerek son 16'ya yükseldi

30 Aralık 2021 Perşembe, 23:06

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Altay ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılalaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda gol perdesini açan ise 61. dakikada Atiba Hutchinson oldu ve bu golle Beşikaş 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç da bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Altay ise kupaya veda etti.

İLK 11'DE 4 FARKLI İSİM

Altay'ı konuk eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maça göre 4 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i Altay karşısında yedek kulübesinde yer aldılar.

Başarılı stoper Domagoj Vida, açıklanan kamp kadrosunda yer alsa da Altay maçı kadrosunda yer almadı.

TEIXEIRA 6 MAÇ SONRA TEKRAR KADRODA

Beşiktaş'ın ligde GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerde sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanan Alex Teixeira, Altay maçına yedekler arasında başladı.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Teixeira, bu nedenle ligdeki Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton ve Kenan Karaman, yedekler arasında yer aldı.