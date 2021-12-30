Serdar Ali Çelikler, Burak Elmas'la görüştü: "Seçim bekleyen çok bekler"

30 Aralık 2021 Perşembe, 16:29

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken Galatasaray, 27 puanla 10. sırada yer aldı. 19 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ligde istediği performansı sergileyemedi.

Türkiye Ziraat Kupası'nda sahasında Denizlispor'a penaltılarda 6-5 kaybeden Galatasaray, bu skor ile kupaya da veda edince, sarı-kırmızılı takımda eleştiri sesleri yükselmeye başladı.

"SEÇİM BEKLEYEN ÇOK BEKLER"

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, spor camiasında son günlerde çıkan haberler üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile bir görüşme gerçekleştirdi. Seçim iddialarını yanıtlayan Elmas, "Biz üç senelik planları ile seçime girmiş bir yönetimiz, seçim bekleyen çok bekler" ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler'in Burak Elmas ile yaptığı görüşmeye dair yazının tamamı şöyle:

Son 10-15 günde güvendiğim ve sevdiğim birkaç gazeteci arkadaşımdan "Galatasaray'da erken seçim ihtimali olabilir" şeklinde bir iki fısıltı duyunca Başkan Burak Elmas'ı aradım. Acaba başkan gerçekten erken seçim gibi bir düşünceye girmiş olabilir miydi? Belki de 'Güvenoyu' almak adına böyle bir girişim yapabilir miydi?

Tanıyanlar-izleyenlerim bilirler ki yakından tanıdığım 'Derin G.Saray' iddiasında olan dostlarımdan da böyle bir girişim duymadım. Öyle ya bir erken seçim ortamı olsa toplantılar yapılır; yemekler yenir; bir yerlerden bilgiler sızar.

"HİÇBİR ŞEKİLDE SEÇİME GİTME PLANIMIZ YOK"

Başkan seçildiğinden beri haber amaçlı ilk kez aradığım Burak Elmas'a direkt sordum; işte cevabı:

"Biz 3 senelik planları ile seçime giren, bu plan ve 3 yıllık programına onay alan bir yönetimiz. Hiçbir şekilde seçime gitme planımız yok. Dönemlik gelmedik. Bizim yönetimimiz, hemen her dönem neredeyse her sene seçim isteyen, bununla geçinen, seçimleri meslek edinmiş kutupların değil; orta-uzun vadeli plan/projeleri önemseyen makul çoğunluğun, önceliğini Galatasaray'a veren renktaşlarımızın yönetimi. Seçim bekleyen kutuplar, daha çok bekler."

Başkan Elmas'ın kendi ağzından sözleri bunlar. Ortada sağda solda 'seçim' dillendirenler varsa bile Elmas'ın ve G.Saray yönetiminin düşüncesi bu yönde.