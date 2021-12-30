Fenerbahçe'den 'Serdar Ali Çelikler' açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, Vole programında yorum yapan Serdar Ali Çelikler hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, "Bahsi geçen şahsın yorumlarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek mümkün değildir" dedi.
Fenerbahçe, Vole isimli programda yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler hakkında sosyal medyadan bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, Çelikler'in yorum ve yaklaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Dijital spor içeriği platformu olan Vole’de yorumlar yapan Serdar Ali Çelikler isimli şahsın, bir süredir ortaya koyduğu haddini aşan yaklaşım üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Öncelikle belirtmek gerekir ki; bahsi geçen şahsın yorumlarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek mümkün değildir.
Zira 'Bir dinleyicim dile getirdi bana da mantıklı geldi' yaklaşımının hangi gazetecilik etiğine uygun olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Bununla birlikte 'Bana bilgi geldi' , 'Kulübün içinden birinden aldım' benzeri yaklaşım ve yalanlarla kendi hayal gücünü insanlarla paylaşan bu kişiyi dikkate almama konusunda taraftarlarımızı ve camiamızı da uyarmak istiyoruz.
Bu kişinin, Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve futbolcularımız hakkında ortaya attığı yakışıksız yaklaşım ve üslubu konusunda kendisini uyarıyor; yapacağı tüm yorumları eleştiri sınırları çerçevesinde yapmaya davet ediyoruz."
Zorunlu Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 30, 2021
https://t.co/whPJGFYNaw pic.twitter.com/HKtCpO4RoA
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