Ansu Fati'nin doktorundan sakatlık itirafı: 'Günde 1 kez idman yapması gerekirken...'
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona forması giyen genç futbolcu Ansu Fati'nin doktoru Ramon Cugat, İspanyol oyuncunun geçmiş dönemdeki sakatlığı ile ilgili konuştu.
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi 2020 yılında ameliyat eden doktor Ramon Cugat çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Genç oyuncunun sürekli sakatlık yaşamasının kendisinin hatası olmadığını söyleyen Cogat, "Ansu Fati'yi ben ameliyat ettim ancak iyileşme sürecinin sorumlusu ben değilim. Oyuncu, gereğinden fazla idman yaptığı için dikişler açılmıştı. Birlikte 13 fizyoterapi seansı yaptık ve yanımdan ayrılırken hiçbir şeyi yoktu. Benden ayrıldıktan sonra 14. seansa geldi ve dizleri harap haldeydi" dedi.
"GÜNDE 1 KEZ İDMAN YAPMASI GEREKİRKEN..."
Oyuncunun kendisini çok zorladığını söyleyen Cugat, "İyileşme sürecinde günde 1 kez idman yapması gerekirken 2 kez yapmıştı" sözlerini sarf etti.
22 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon Barcelona formasını 7 kez sırtına geçirdi.
Etiketler: #Ramon Cugat #Ansu Fati #barcelona #sakatlık
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