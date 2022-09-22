Beşiktaş'a derbi öncesi Dele Alli müjdesi!

22 Eylül 2022 Perşembe, 15:22

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Fenerbahçe ile milli aradan sonra oynayacağı derbi maça konsantre oldu. Siyah-beyazlılara Dele Alli'den sevindirici bir haber geldi.

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Dele Alli, sakatlık sürecini geride bıraktı. İngiliz oyuncu, takımla çalışmalara da başladı.

DERBİDE OYNAMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Valerien Ismael, Dele Alli ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ta 2 maçta 1 golü bulunan futbolcunun 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçta forma şansı bulması bekleniyor.