Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 16:54

Güncelleme: 26.01.2025 - 17:20

Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a kötü iki haber geldi.

Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda Al-Musrati'nin ardından Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Al-Musrati ve Rafa Silva, bu maçta formasından uzak kalacak.