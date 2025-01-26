Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında sarı kart gören Al-Musrati ve Rafa Silva, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 16:54

Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a kötü iki haber geldi.

Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda Al-Musrati'nin ardından Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Al-Musrati ve Rafa Silva, bu maçta formasından uzak kalacak.


Etiketler: #beşiktaş #Sarı kart #Al Musrati

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