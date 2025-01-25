Kelan Martin'den Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Kelan Martin'in sol ayak kemiğinde ödem saptandı.

Kelan Martin'den Beşiktaş'a kötü haber!
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AA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 14:57

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Kelan Martin'in sol ayak kemiğinde ödem olduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımızın 22 Ocak tarihindeki BKT Avrupa Kupası A Grubu Trefl Sopot müsabakası öncesi ısınma sırasında sol ayak bileğinde ağrı hissederek kadrodan çıkarılan oyuncumuz Kelan Martin'in yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol ayak naviküler kemikte stres reaksiyonu ve kemik ödemi saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 29 yaşındaki basketbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı da aktarıldı.


Etiketler: #Kelan Martin #Beşiktaş Fibabanka #sakatlık

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