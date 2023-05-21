Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'ta Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart gören Omar Colley, gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlı takımda Omar Colley, 54. dakikada Cherif Ndiaye'ye faulü sonrası sarı kart gördü.
Gambiyalı oyuncu bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Omar Colley, gelecek hafta Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Vecdet Öz'den flaş 'ATA İttifakı' açıklaması
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?
- R.T. Erdoğan’ın hal ve gidişi
- Camide skandal: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
- AKP'li Hulki Cevizoğlu'na Kadıköy'de protesto!
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak