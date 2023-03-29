Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan derbi müjdesi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:13

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 10:13

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın, Fenerbahçe maçına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma geleceği ileri sürüldü.

Rachid Ghezzal

MİLLİ ARADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Siyah-beyazlıların yıldız kanat oyuncusu Ghezzal, ilk 11'deki yerine İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte dönüş yapmıştı. Ayak tabanı ve kasık bölgesindeki sorunlarını atlatmasının sonrasında milli arada takım izinliyken bile çalışmalarını sürdüren Cezayirli oyuncu, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

90 DAKİKA FORMA GİYEBİLECEK

Milliyet'in haberine göre Ghezzal, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek. İstanbulspor mücadelesinde oyuna ilk 11'de başlasa da 63. dakikada yerini Redmond'a bırakan Ghezzal, Kadıköy'de oynanacak dev müsabakada oyunun son anına kadar görev yapabilecek.