Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan derbi müjdesi
Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın antrenmanlarda form tuttuğu kaydedlldi.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın, Fenerbahçe maçına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma geleceği ileri sürüldü.
Rachid Ghezzal
MİLLİ ARADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Siyah-beyazlıların yıldız kanat oyuncusu Ghezzal, ilk 11'deki yerine İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte dönüş yapmıştı. Ayak tabanı ve kasık bölgesindeki sorunlarını atlatmasının sonrasında milli arada takım izinliyken bile çalışmalarını sürdüren Cezayirli oyuncu, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.
90 DAKİKA FORMA GİYEBİLECEK
Milliyet'in haberine göre Ghezzal, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek. İstanbulspor mücadelesinde oyuna ilk 11'de başlasa da 63. dakikada yerini Redmond'a bırakan Ghezzal, Kadıköy'de oynanacak dev müsabakada oyunun son anına kadar görev yapabilecek.
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