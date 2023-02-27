Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber!
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu. Habere göre Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
26 Şubat Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan erteleme maçında ısınma arasında adalesinden sakatlanan Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Cezayirli futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
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