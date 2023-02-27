Başakşehir, Malatyaspor ve Ümraniyespor'dan 'devletimizin yanındayız' paylaşımı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:51

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:51

Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 11 kentte büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle ara verilen ve 25 Şubat'ta başlayan ligde Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçında da tribünlerden "hükümet istifa" sloganları yükseldi.

İktidar kanadından bu duruma ilk tepkiyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gösterdi. Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ederek, maçların 'seyircisiz oynanması' talebinde bulundu.

Tribündeki tezahüratlarla ilgili şu ana kadar Kayserispor Konyaspor, Alanyaspor, Ankara Keçiörengücü, Rizespor, Erzurumspor ve Afyonspor paylaşım yapmıştı.

Deprem bölgelerinden biri olan Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Ümraniyespor da resmi Twitter hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz son yüz yılda yaşanan en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya. Başakşehir Futbol Kulübü olarak futbolun muazzam gücünü, iyilik için kullanmanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Söylenecek her sözün, haykırılacak her kelimenin birlik ve beraberlik üzerine olmasını arzuluyoruz. Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz. Bu felaketin yaralarını omuz omuza saralım." ifadeleri kullanıldı.

Malatyaspor ise, "Asrın felaketini direkt yaşayan bir şehir olarak her stadyumda "Malatya" tezahüratının verdiği morali anlatamayız. Bütün takımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bir bütün olduğu bu dönemde ne yazık ki bazı stadyumlarda futbola siyaset sokulmaya çalışıldığını üzülerek takip ediyoruz. Stadyumlarda siyasi hedeflere acılarımızın alet edilmesi mide bulandırıcıdır. Siyasetin yeri stadyumlar değil seçim sandıklarıdır. Yeni Malatyaspor taraftarının yeri devletinin yanıdır. Bununla her zaman gurur duyar. İyi niyet taşımadığını düşündüğümüz girişimlere dikkat edilmesi beklentimizdir. Zor günümüzde yanımızda olan devletimiz varolsun. Milletimiz sağolsun" dedi.

Ümraniyespor ise şu açıklamayı yaptı:

"Ümraniye Spor Kulübü olarak ülkece çok zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Futbol kulüplerinin bir üst kimlik olduğunu; tribünlerin farklı cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüşleri olan kişiler tarafından oluştuğunu ve öyle kalması gerektiğini hatırlatırız. Ancak milletimiz ile devletimizin el ele vererek aşabileceğini inandığımız bu badirenin en kısa sürede atlatılmasını temenni eder, her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz. Milletimizin başı sağ olsun."