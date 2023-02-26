Konyaspor'dan 'Hükümet istifa' sloganlarına kınama

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 23:07

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 23:07

Konyaspor Kulübü, Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında yapılan hükümet protestolarına tepki gösterdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak hükümete karşı yapılan istifa çağrılarına katılmadıklarını beyan etti.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİSPOR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kayserispor Kulübü, Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında yapılan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki göstermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.