Beşiktaş'a Romain Saiss'ten kötü haber!
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi. Saiss, Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor maçına yetişemeyebilir.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'a yeni transferlerinden biri olan Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi.
Wolwes'tan bedelsiz olarak kadroya katılan futbolcunun sakatlığı son bulgulara göre beklenenden daha ciddi çıktı.
Sabah'ın haberine göre Faslı stoper, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyebilir.
SAĞLIK HEYETİ ÇABA HARCAYACAK
Vida'nın ayrılmasının ardından savunmanın lideri olarak görülen Saiss için Beşiktaş sağlık heyeti çaba harcayacak. Futbolcunun Kayserispor maçındaki durumu öncesi kararı Valerien Ismael verecek.
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