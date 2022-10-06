Beşiktaş'a sakatlık şoku! Giresunspor maçında yok...

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:36

Spor Toto Süper Lig'in 9'ncu haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı ekip, ağrı hisseden 28 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.

Salih, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 8 maça çıkan Salih Uçan, takımına 1 gol ve 1 asist katkı verdi.