Beşiktaş'a sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi!
Beşiktaş'ın İtalyan santraforu Ciro Immobile, UEFA Avrupa Ligi'nde sarı kart cezalısı durumuna düştü. İtalyan forvet ikinci yarının başında da sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
UEFA Avrupa Ligi sekizinci hafta maçında, Beşiktaş, Hollanda'danın Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı'nda Twente'ye konuk oldu.
Maçın 37. dakikasında siyah beyazlı takımın golcüsü Ciro Immobile, Twente'nin orta saha oyuncusu Michal Sadilek'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
Sarı kart cezalısı durumuna düşen Immobile, Beşiktaş'ın tur atlaması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında forma giyemeyecek.
IMMOBILE SAKATLANDI
Öte yandan İtalyan futbolcu ilk yarının son anlarında yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Ciro Immobile 2. yarının başında yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.
Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #sakatlık
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