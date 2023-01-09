Son Dakika... Beşiktaş'tan Weghorst için açıklama!
Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst hakkında açıklama yaptı.
Süper Lig ekibi Beşiktaş takımdan ayrılarak Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Hollandalı golcü Wout Weghorst hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.
Wout Weghorst
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.
Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.
Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 9, 2023
https://t.co/IHd8tAomJA pic.twitter.com/dfDwfXqATJ
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