Beşiktaşlı futbolcu Onur Bulut'tan özeleştiri

Beşiktaşlı futbolcu Onur Bulut, Giresunspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 23:22
Beşiktaşlı futbolcu Onur Bulut'tan özeleştiri
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Onur Bulut, Giresunspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Onur Bulut

Onur Bulut, "İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim" dedi.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Milli futbolcu, konuşmasını, "Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz" sözleriyle tamamladı.


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