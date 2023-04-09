Beşiktaşlı futbolcu Onur Bulut'tan özeleştiri

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 23:22

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 23:53

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Onur Bulut, Giresunspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Onur Bulut

Onur Bulut, "İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim" dedi.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Milli futbolcu, konuşmasını, "Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz" sözleriyle tamamladı.