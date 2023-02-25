Kayserispor'dan Onur Bulut yalanlaması
Süper Lig ekibi Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi konusunda çıkan haberlere tepki gösterdi. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş ile hem dost hem de rakip olduklarını vurguladı.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'un, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Onur Bulut'un transferinin ardından yaptığı iddia edilen açıklamaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.
Samet Koç
HABERLER ASILSIZ
Basın Sözcüsü Samet Koç, konuyla ilgili "Beşiktaş ile savaş halindeyiz" diye bir açıklamasının olmadığını ve sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.
Onur Bulut
Onur Bulut ile ilgili son kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vereceğini söyleyen Samet Koç, camialar arasında gerginlik yaratacak şekilde çıkan haberleri kınadı ve basında yer alan ifadelerin asılsız olduğunu duyurdu.
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