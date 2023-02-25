Kayserispor'dan Onur Bulut yalanlaması

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:32

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:32

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'un, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Onur Bulut'un transferinin ardından yaptığı iddia edilen açıklamaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Samet Koç

HABERLER ASILSIZ

Basın Sözcüsü Samet Koç, konuyla ilgili "Beşiktaş ile savaş halindeyiz" diye bir açıklamasının olmadığını ve sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Onur Bulut

Onur Bulut ile ilgili son kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vereceğini söyleyen Samet Koç, camialar arasında gerginlik yaratacak şekilde çıkan haberleri kınadı ve basında yer alan ifadelerin asılsız olduğunu duyurdu.