Beşiktaş'a yeni Hutchinson: Lisansı TFF'ye bildirildi

Beşiktaş'ta uzun süre forma giyen ve efsaneleşen Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah'ın lisansı TFF'ye bildirildi.

Beşiktaş'a yeni Hutchinson: Lisansı TFF'ye bildirildi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 19:56

Beşiktaş'ta uzun yılllar forma giyen Atiba Hutchinson'ın adı yeniden gündeme geldi. Bu kez Atiba'nın oğlu Noah için hamle geldi. 

Beşiktaş, Atiba'nın oğlu Noah Hutchinson'ın lisansını çıkartarak TFF'ye bildirdi.

Atiba, Beşiktaş'a 2013 yılında transfer olduktan sonra 2023'e kadar forma giymişti. Beşiktaş'ta 334 maça çıkan Atiba, 27 gol ve 37 asistle mücadele etti. Kanadalı oyuncu 3 kez Süper Lig, 2 kez Süper Kupa ve 1 kez Türkiye Kupası kazanmıştı. 

İşte Noah Hutchinson için yapılan lisans bildirimi;

 


Etiketler: #beşiktaş #Noah #Atiba Hutchinson

İlgili Haberler

Beşiktaşlı taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'nde: 'Bu kapı kırılır, işler değişir!'

Beşiktaşlı taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'nde: 'Bu kapı kırılır, işler değişir!'
Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı: 'Tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı'

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı: 'Tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı'
Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi

Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler