Beşiktaş'a yeni Hutchinson: Lisansı TFF'ye bildirildi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 19:56

Güncelleme: 17.12.2024 - 19:57

Beşiktaş'ta uzun yılllar forma giyen Atiba Hutchinson'ın adı yeniden gündeme geldi. Bu kez Atiba'nın oğlu Noah için hamle geldi.

Beşiktaş, Atiba'nın oğlu Noah Hutchinson'ın lisansını çıkartarak TFF'ye bildirdi.

Atiba, Beşiktaş'a 2013 yılında transfer olduktan sonra 2023'e kadar forma giymişti. Beşiktaş'ta 334 maça çıkan Atiba, 27 gol ve 37 asistle mücadele etti. Kanadalı oyuncu 3 kez Süper Lig, 2 kez Süper Kupa ve 1 kez Türkiye Kupası kazanmıştı.

İşte Noah Hutchinson için yapılan lisans bildirimi;