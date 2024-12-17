Beşiktaş'a yeni Hutchinson: Lisansı TFF'ye bildirildi
Beşiktaş'ta uzun süre forma giyen ve efsaneleşen Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah'ın lisansı TFF'ye bildirildi.
Beşiktaş'ta uzun yılllar forma giyen Atiba Hutchinson'ın adı yeniden gündeme geldi. Bu kez Atiba'nın oğlu Noah için hamle geldi.
Beşiktaş, Atiba'nın oğlu Noah Hutchinson'ın lisansını çıkartarak TFF'ye bildirdi.
Atiba, Beşiktaş'a 2013 yılında transfer olduktan sonra 2023'e kadar forma giymişti. Beşiktaş'ta 334 maça çıkan Atiba, 27 gol ve 37 asistle mücadele etti. Kanadalı oyuncu 3 kez Süper Lig, 2 kez Süper Kupa ve 1 kez Türkiye Kupası kazanmıştı.
İşte Noah Hutchinson için yapılan lisans bildirimi;
Etiketler: #beşiktaş #Noah #Atiba Hutchinson
Spor Haberleri
- İşte Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları!
- Çaykur Rizespor, 6 golle turladı!
- Beşiktaş'a yeni Hutchinson: TFF'ye bildirildi
- Roma cephesindan Dybala için açıklama!
- Hüseyin Yücel planını açıkladı
- Beşiktaşlı taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'nde
- Konyaspor, tura 90'da uzandı!
- Avrupa futboluna yeni turnuva teklifi
- Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı!
- Wanda Nara'dan flaş Mauro Icardi paylaşımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- Erdoğan&katil Esad
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- AKP’liler de rahatsız
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'
- Kız öğrencilere ön koltuğu yasakladılar!
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sesleniyorum
- 'Bu yazının izahati yoktur!'