Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi

Beşiktaş, Hasan Arat için atılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımını sildi.

Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 22:22

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, eski başkan Hasan Arat için çarpıcı bir harekete imza attı.

29 Kasım 2024'te Hasan Arat için atılan "Hoşça kal Başkanım" tweeti, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya ekibi tarafından sildi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.


Etiketler: #Hasan Arat #beşiktaş #adana demirspor

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