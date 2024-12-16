Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi
Beşiktaş, Hasan Arat için atılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımını sildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, eski başkan Hasan Arat için çarpıcı bir harekete imza attı.
29 Kasım 2024'te Hasan Arat için atılan "Hoşça kal Başkanım" tweeti, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya ekibi tarafından sildi.
Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Etiketler: #Hasan Arat #beşiktaş #adana demirspor
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