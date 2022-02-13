Sivasspor Kadın Futbol Takımı’na Brezilyalı transfer!

13 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yiğidolar bu kapsamda Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline’yi resmen renklerine bağladı.

23 yaşındaki oyuncu bugün kırmızı-beyazlı takım ile sözleşme imzaladı. Maria’nın yarın oynanacak olan Dudulluspor maçının kadrosunda yer alacağı da öğrenildi.