Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Antalya'da yapacağı kamp çalışmalarına katılacak kadroyu açıkladı.
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.
Kadroda Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Faslı oyuncu Romain Saiss'in yanı sıra Atiba ve Kevin N'Koudou yer almadı.
Yapılan açıklamada Atiba ve N'Koudou'nun 8 Aralık Perşembe günü kampa dahil olacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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