Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:23

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Kadroda Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Faslı oyuncu Romain Saiss'in yanı sıra Atiba ve Kevin N'Koudou yer almadı.

Yapılan açıklamada Atiba ve N'Koudou'nun 8 Aralık Perşembe günü kampa dahil olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: