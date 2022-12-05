Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Antalya'da yapacağı kamp çalışmalarına katılacak kadroyu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:23
Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu
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Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Kadroda Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Faslı oyuncu Romain Saiss'in yanı sıra Atiba ve Kevin N'Koudou yer almadı.

Yapılan açıklamada Atiba ve N'Koudou'nun 8 Aralık Perşembe günü kampa dahil olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


2022 Dünya Kupası beşiktaş Antalya

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