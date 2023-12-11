Beşiktaş'ın Antalya kampı iptal edildi
Beşiktaş, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının Samet Aybaba'nın kararıyla iptal edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir" denildi.
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