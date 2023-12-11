Beşiktaş'ın Antalya kampı iptal edildi

Beşiktaş, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının Samet Aybaba'nın kararıyla iptal edildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 20:16
Beşiktaş'ın Antalya kampı iptal edildi
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Beşiktaş Kulübü, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir" denildi.


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