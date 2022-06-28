Beşiktaş'ın istediği Milan Djuric İtalya'da kalıyor!

28 Haziran 2022 Salı, 10:35

İtalya'da Salernitana forması giyen Milan Djuric yakın zamanda transferde Beşiktaş ile anıldı. Golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili son durumu italyan basını yazdı.

BEŞİKTAŞ DA TALİP OLMUŞTU

Salernitana News'te yer alan habere göre; Milan Djuric'e çok sayıda teklif geldi. Genoa, Cremonese, Fiorentina ve Verona'nın dışında Türkiye'den de Beşiktaş'ın futbolcuya talip olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK TEKLİF FLORANSA'DAN

Ekonomik olarak en yüksek teklifin sezon başına 800 bin Euro'dan 2 yıllık kontrat teklifi yapan Fiorentina kulübüydü. Ancak; Djuric, 3 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor. Futbolcunun 32 yaşında olması sebebiyle birçok kulüp buna sıcak bakmıyor.

VERONA'YA BİR ADIM DAHA YAKIN

Transferde an itibarıyla en öne çıkan kulüp, Verona. Djuric'in transferinin önümüzdeki günlerde resmileşebileceği bilgisi de yine haberin detaylarında yer aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

1.96 boyunda ve 32 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon 35 maçta 2336 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik katkı sağladı. Djuric'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro civarında.