Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:33

Güncelleme: 09.03.2024 - 11:33

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı.

Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.