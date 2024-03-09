Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğu açıklandı.
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı.
Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.
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