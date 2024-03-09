Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğu açıklandı.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:33
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı. 

Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.


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